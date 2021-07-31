تفقد الأسرة المتضررة بسبب الحريق في مخيم آشتي بالسليمانية

2021/07/31 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد الوكيل الفني لوزارة الهجرة المهجرين الدكتور كريم النوري ، اليوم السبت، مخيمات النازحين في السليمانية لمتابعة شؤون النازحين والاجراءات الاحترازية لمنع تكرار الحرائق.وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه، زار النوري أسرة الطفل المتوفي جراء الحريق في الايام الماضية بمخيم آشتي في قضاء عربت جنوب محافظة السليمانية لتقديم المواساة والتعازي لهم .وذكر النوري خلال لقائه الأسرة المتضررة بحسب البيان انه " يجب الوقوف على السبب الرئيسي لأندلاع الحريق" ، موجها في الوقت نفسه ادارة المخيمات والحكومات المحلية المشرفة بشكل مباشر عن تأمين السلامة في هذه المخيمات باتخاذ الأجراءات الاحترازية لمنع تكرار هذه الحوادث ‏.كما وتمت خلال الزيارة لقاء الشيخ العام لعشيرة البو حشمة صيهود حسن العلي وشيوخ ووجهاء العشيرة في المخيم، وناقش الوكيل مشاكل الأسر النازحة وسبل العودة الطوعية إلى مناطقهم وإنهاء ملف النزوح بعد تحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم ، ووعد ساكني المخيم بالعمل على تسهيل عودتهم إلى ديارهم . من جهتها عبرت الاسر الساكنة في المخيم عن شكرها وامتنانها لما بذلته الوزارة من جهود لتأمين احتياجاتهم الضرورية خلال فترة النزوح والايواء الى جانب تعويض العوائل المتضررة .PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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