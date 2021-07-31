مقتل 5 من عناصر الأمن المصري في كمين بسيناء

2021/07/31 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي المضطرب من شبه جزيرة سيناء المصرية، السبت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر الأمن، وفقا لمسؤولين.

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