الصين.. 262 حالة مرتبطة بمجموعة مطار نانجينغ جراء متغير دلتا لفيروس كورونا

2021/07/31 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 262 حالة مرتبطة بمجموعة تفشي مطار نانجينغ الخاصة بمتغير دلتا لفيروس كورونا.

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