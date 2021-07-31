الصحة النيابية تقدم ثلاثة بدائل عن الحظر الشامل

2021/07/31 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت لجنة الصحة النيابية، السبت، إن العودة لخيار الحظر الشامل لمواجهة التصاعد المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا لن يجدي نفعاً، فيما كشفت عن ثلاثة بدائل عن الحظر الشامل في التصدي للفيروس.

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وأوضح عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (31 تموز 2021)، "على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات اليومي بكورونا ووصوله إلى ارقام غير مسبوقة، لم ترفع اللجنة أية توصيات بالعودة للحظر الشامل، ونعتقد أن الحظر غير مفيد ومن الصعوبة تطبيقه وله تأثيرات سلبية اقتصادياً واجتماعيا".

واقترح ثلاثة بدائل للحظر بالقول: "هناك عدة بدائل للحظر الشامل عبر دفع الناس أولا للالتزام بالوقاية ولبس الكمامة وثانياً منع التجمعات وثالثاً التشجيع على أخذ اللقاح".

وأشار إلى أن "قيام العمليات المشتركة بطبع باجات استثناء جديدة وارد لأن هناك حظراً جزئياً، يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل ولا يعني أن هناك خطة لفرض حظر شامل حاليا".

ويوم أمس، حسمت قيادة العمليات المشتركة، مصير حظر التجوال الشامل في العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، وفق الوكالة، إن "بطاقات الاستثناء من حظر التجوال التي صدرت سابقاً مرت عليها أربعة أشهر بعد تمديدها مع انتهاء كل شهر، ولذلك ارتأت القيادة أن تطبع بطاقات جديدة خوفاً من التزوير أو التلاعب".

وأضاف اللواء الخفاجي، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص حظر التجوال"، مؤكداً أن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحا".

وحسم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم ملف عودة فرض الحظر الشامل للتجوال في إثر تطورات الموقف الوبائي.

وقال ناظم خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" وتابعه "ناس" (31 تموز 2021) إنه "حتى مساء يوم أمس الجمعة لا وجود لأي توجه لفرض الحظر الشامل للتجوال".

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، أن حظر التجوال مستمر، من الساعة 12 ليلاً، وحتى الساعة الـ 5 فجراً.

وقال الشمري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تموز 2021): إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً طيلة أيام الاسبوع ولا توجد أي تعليمات جديدة بخصوصها".

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