2021/07/31 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء بـصلاح الدين ويؤكد تضامنه الكامل مع العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية / محلي

اليوم, 21:32

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