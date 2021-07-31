عاجل | الناطق باسم القائد العام: القبض على 6 إرهابيين في بغداد وكركوك ونينوى



عاجل | الناطق باسم القائد العام: القبض على 6 إرهابيين في بغداد وكركوك ونينوى
2021/07/31 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | الناطق باسم القائد العام: القبض على 6 إرهابيين في بغداد وكركوك ونينوى

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