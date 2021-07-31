2021/07/31 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء في صلاح الدين

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