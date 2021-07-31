اشتباكات بين متظاهرين ومجهولين في النجف توقع مصابا بطعنة سكين

2021/07/31 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/تظاهر العشرات من سكان حي المكرمة - احد الاحياء السكنية شمال النجف- مطالبين بشمول حيهم السكني بخدمات البنى التحتية التي يفتقر اليها الحي منذ عدة سنين.وشهد تجمع المتظاهرين احتكاكا مع مجهولين حاولوا حرف التجمع المطالب بتوفير الخدمات مما اسفر عن اشتباكات نتج عنها اصابة احد المتظاهرين بطعنة سكين./انتهى

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