احتجاجا على قيود كورونا .. اشتباكات بين متظاهرين ورجال الامن في باريس

2021/07/31 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين متظاهرين ورجال الامن في باريس احتجاجا على قيود كورونا.وذكرت وسائل اعلام فرنسية : أصيب عدد من الشرطة بجروح في باريس خلال مواجهات جرت اليوم مع متظاهرين محتجين، على توسيع نطاق الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي ليشمل بعض المهن ضمن إجراءات مكافحة كورونا.واضافت ان : عدة آلاف شاركوا في مظاهرة أولى التي انطلقت من محطة مترو /فيلييه/ في باريس باتجاه ساحة الباستيل، تخللتها اشتباكات مع الشرطة.واوضحت : تصاعد التوتر بالقرب من ساحة الجمهورية، حيث ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع على إلقاء المتظاهرين المفرقعات باتجاهها وهم يهتفون: /لا للديكتاتورية/ أو يغنون نشيد الثورة الفرنسية.وتشهد باريس في الأيام الأخيرة احتجاجات على قيود كورونا، وتطبيق /الشهادة الصحية/.وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة لكبح الاحتجاجات وتأمين المواقع الحيوية في العاصمة الفرنسية بعد أسبوع من إبعاد المتظاهرين من شارع الشانزلزيه المركزي./انتهى3

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