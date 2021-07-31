بردرش.. افتتاح مركز جديد للتطعيم ضد كورونا

2021/07/31 | 21:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح غدا الاحد، مركز جديد لتوزيع لقاح كورونا في مركز صحة بردرش.وقال المتحدث باسم صحة بردرش نشوان برزنجي لـ PUKmedia، ان افتتاح المركز ياتي لتقديم خدمات اكبر للمواطنين والتسريع من عملية منح اللقاح ضد فايروس كورونا، مشيرا الى ان لقاح استرازينيكا البريطاني سيكون متوفرا في المركز الجديد في بردرش.واضاف برزنجي، نخطر جميع الاشخاص الذين يريدون تلقي اللقاح ضد كورونا، عليهم التسجيل في الرابط الالكتروني ومن ثم زيارة المركز.PUKmedia كوسرت كتو‌

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