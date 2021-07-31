كركوك تقترح استراتيجية للقضاء على فلول داعش

2021/07/31 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقترح محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم السبت، استراتيجية للقضاء على فلول داعش الإرهابي في مناطق تواجده بين 3 محافظات، فيما كشف عن نتائج العمليات العسكرية الحالية في المحافظة.وقال الجبوري في […]

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