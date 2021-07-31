كيف ستواجه أميركا والعراق إرهاب داعش ونفوذ إيران؟

2021/07/31 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المرحلة الجديدة" في الشراكة الاستراتيجية بين أميركا والعراق.كانت مدار حوار في برنامج "عاصمة القرار" من قناة الحرّة ، مع مايكل أوهانلن، مدير الأبحاث في معهد "بروكينغز" في واشنطن.وماثيو ماكينيس، مدير الأبحاث في "معهد دراسات الحرب" في واشنطن، والنائب السابق للممثّل الأميركي الخاص لإيران.كما تضمنت الحلقة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية العراقي الأسبق.هوشيار زيباري،

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