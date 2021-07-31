الأردن يعلن إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا نتيجة للتطورات الأمنية في درعا

2021/07/31 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، السبت، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا "مؤقتا"، نتيجة للتطورات الأمنية جراء تفجر الوضع في محافظة درعا السورية (جنوب البلاد) بين القوات الحكومية والمعارضة.

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