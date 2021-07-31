حظر التجوال: الحكومة تحسم الجدل.. وخلية الأزمة تقترح 3 بدائل

2021/07/31 | 22:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى مجلس الوزراء، السبت، إصدار توجيه بفرض حظر تجوال شامل على خلفية تفاقم الأزمة الوبائية في البلاد.

وسجلت مؤشرات الجائحة في الأسابيع القليلة الماضية قفزات مرعبة في أعداد الإصابات وحصيلة الضحايا، مع تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وقال حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة في تصريح، إنّ "مجلس الوزراء لم يصدر توجيهًا بفرض حظر تجوال شامل".

واقترحت خلية الأزمة في مجلس النواب، السبت 31 تموز/يوليو، بدائل لمواجهة الموجة الفتاكة من الوباء.

وقال عضو الخلية حسن خلاطي في تصريح، إنّ اللجنة لم تقدم توصيات بفرض إغلاق شامل، مبينًا أنّ "اللجنة تعتقد أنّ خيار فرض حظر شامل غير مفيد، لصعوبة تطبيقه وتأثيراته السلبية اقتصاديًا واجتماعيًا".

وأضاف خلاطي، أنّ "هناك عدة بدائل للحظر الشامل؛ عبر دفع الناس أولا للالتزام بالوقاية ولبس الكمامة، ومنع التجمعات والتشجيع على أخذ اللقاح".

وتصاعد الحديث مؤخرًا عن قرار فرض حظر تجوال بعد تداول نسخة مسربة من تصريح استثناء جديد لبعض الفئات صادر عن قيادة العمليات.

فيما أكّد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، أنّ التصريح الجديد غير مرتبط بإجراءات أو قرار لفرض حظر التجوال، وهو إجراء روتيني لتجديد التصريحات السابقة ومنع التزوير والتلاعب.

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