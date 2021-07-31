إسرائيل في أفريقيا ونقطة تحول للسياسات الخارجية المصرية - حاتم الجوهرى

2021/07/31 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى فرضية أن كل أزمة تحمل معها فرصة كامنةقد يرى البعض في مجال الظواهر الإنسانية وأنشطتها المتعددة خاصة في دراسات "التدافع الحضاري" وتطبيقاتها السياسية، أن كل أزمة تحمل معها فرصة كامنة إذا تم دراسة "النمط التاريخي" الخاص بها جيدا، وتم الوقوف على المحددات التاريخية السابقة التي أوصلتها إلى ما هي عليه، من ثم يمكن تغيير المقاربة المختارة تجاه تلك المحددات لتتحول الأزمة إلى فرصة للازدهار والصعود، شرط ت ......





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