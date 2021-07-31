الزراعة تكشف عن سبب نفوق الأسماك في البصرة

2021/07/31 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن سبب نفوق الأسماك في محافظة البصرة، فيما دعت إلى إطلاقات مائية عاجلة للحفاظ على الأحياء المائية والثروة السمكية. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما حدث اليوم من اضرار وهلاكات للاسماك نتيجة حالة نفوق الاسماك في محافظة البصرة هو ليس لاسباب مرضية كما تم تداوله من بعض وسائل الاعلام". وأكد أن "ما حصل للاسماك النافقة جاء نتيجة صعود اللسان الملحي من البحر الى شط العرب وبنسب عالية مما أدى الى هلاك الاسماك النهرية مثل البلطي والبياح، فضلا عن الكثير من الاسماك التي تعيش في المياه العذبة"، مبينا أنه "ليس هناك اي اصابة مرضية بالاسماك النافقة، وإنما تداعيات ارتفاع الملوحة تسببت في انهيار المنظومة البيئية للاحياء المائية في انهار واهوار محافظة البصرة بالاضافة الى الاضرار في العديد من المحاصيل الزراعية في المحافظة". وأشار إلى أن "الوزارة تدعو الى اطلاقات مائية عاجلة لتدارك هذا الامر والحد من تداعياته على الاحياء المائية وخاصة الثروة السمكية".

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