عاجل | الكاظمي: هناك من يحاول العبث بكل مقدرات العراق

2021/07/31 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: هناك من يحاول العبث بكل مقدرات العراقالكاظمي: الحروب والفساد وسوء الإدارة مست سمعة العراق وكرامتهالكاظمي: نعدكم بالبحث عن فرص للارتقاء بالواقع الصحي للعراقالكاظمي: اتخذنا مجموعة إجراءات لدعم القطاع الصحيالكاظمي: ينبغي على الدولة أن توفر لكم كامل حقوقكمالكاظمي: العراق يمر بظروف استثنائية صعبةالكاظمي: سعيد بتواجدي مع مقاتلي الجيش الأبيض الأبطال

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