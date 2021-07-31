الزراعة تكشف سبب نفوق الأسماك في محافظة البصرة

2021/07/31 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن سبب نفوق الأسماك في محافظة البصرة، فيما دعت إلى إطلاقات مائية عاجلة للحفاظ على الأحياء المائية والثروة السمكية. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في […]

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