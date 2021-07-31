دولة خليجية تصدر استثناءً يخص “المطعمين” بجرعة واحدة

2021/07/31 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن سلطات البلاد قررت إعفاء المواطنين وذويهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة لقاح كورونا واحدة من الحجر المؤسسي، عند العودة من الخارج.

وكشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي بحسب “القبس”، أن اجتماع وزارة الصحة مع الأجهزة العاملة في المطار انتهى إلى استثناء المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى من الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في البلاد ممن غادروا الكويت قبل 1 أغسطس وذلك بإعفائهم من الحجر المؤسسي وتطبيق إجراءات السفر الجديدة لفئة المحصنين.

وقال المصدر “إن تعميما سيصدر بعد ساعات لاعتماد الإجراءات الجديدة”.

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