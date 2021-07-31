مقتل 5 عناصر من الأمن المصري في سيناء

2021/07/31 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مسؤولون مصريون أن مسلحين من تنظيم “داعش” نصبوا كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين، قولهم إن “ستة آخرين على الأقل من عناصر الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط”.

وأضافوا: “عناصر الأمن قتلوا ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار، وتم تعزيز الأمن بالمنطقة”.

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