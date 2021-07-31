العطواني يطالب بربط الاشراف التربوي بوزارة التربية

2021/07/31 | 22:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المشرف التربوي، رياض العطواني، اليوم السبت، انه منذ 2014 وحتى الان لم نتسلم مستحقاتنا، مطالبا الحكومة بربط الاشراف التربوي بوزارة التربية.وقال العطواني في برنامج بخدمتكم “لم نستلم اجورنا التي طالبنا بها مرارا وتكرارا، واستلمنا 100 الف فقط وهم يقولون ان الرواتب تم صرفها بدليل كتاب صادر من الحسابات الى النزاهة، و التربويون […]

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