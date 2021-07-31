وفاة الاعلامي هونر مزوري متأثرا باصابته بكورونا

2021/07/31 | 22:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الاعلامي هونر مزوري مساء اليوم السبت بعد اصابته منذ اكثر من 40 يوما بفايروس كورونا.وقال مظفر مزوري قريب وصديق الصحفي هونر مزوري لـ PUKmedia، ان الاعلامي هونر مزوري توفي مساء اليوم متاثرا باصابته بكورونا.واضاف، ان هونر مزوري بعد اصابته بكورونا منذ اكثر من اربعين يوما كانت حالته تزداء سوءا يوما بعد يوم ومساء اليوم انخفض مستوى الاوكسجين لديه ما تسبب بايقاف قلبه ووفاته.هونر مزوري من موايد 1984.عمل في العديد من المؤسسات الاعلامية .PUKmedia بيار اميدي‌

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