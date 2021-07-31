2021/07/31 | 22:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونان.. إخلاء عدد من القرى غربي البلاد مع احتدام حريق الغابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان.. إخلاء عدد من القرى غربي البلاد مع احتدام حريق الغابات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان.. إخلاء عدد من القرى غربي البلاد مع احتدام حريق الغابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).