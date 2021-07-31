2021/07/31 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الصحة النيابية، السبت، عدم جدوى العودة لخيار الحظر الشامل لمواجهة التصاعد المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا فيما اقترحت 3 بدائل.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي في تصريح للإعلام الرسمي، (31 تموز 2021)، إنه "على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات اليومي بكورونا ووصوله إلى ارقام غير مسبوقة لم ترفع اللجنة أية توصيات بالعودة للحظر الشامل، ونعتقد أن الحظر غير مفيد ومن الصعوبة تطبيقه وله تأثيرات سلبية اقتصاديا واجتماعيا".

فيما اقترح خلاطي 3 بدائل للحظر بالقول: "هناك عدة بدائل للحظر الشامل عبر دفع الناس أولا للالتزام بالوقاية ولبس الكمامة وثانيا منع التجمعات وثالثا التشجيع على أخذ اللقاح".

وأشار إلى أن "قيام العمليات المشتركة بطبع باجات استثناء جديدة وارد لأن هناك حظرا جزئيا، يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل ولا يعني أن هناك خطة لفرض حظر شامل حاليا".

ويسجل العراق منذ السادس والعشرين من تموز الجاري ارتفاعا في معدل الإصابات، لا يقل عن 10 آلاف حالة يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطرح 3 بدائل عن فرض الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطرح 3 بدائل عن فرض الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).