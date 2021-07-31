علماء بريطانيون يحذرون من ظهور متغير كورونا جديد سيتغلب على اللقاحات الحالية

2021/07/31 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر علماء بريطانيون من احتمالية ظهور أحد متغيرات SARS-Cov-2، الذي سيتغلب على اللقاحات الحالية.

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