الموجات اللاهبة تنكسر.. طقس العراق: أمطار في 3 محافظات وسحب ركامية تغزو الشمال

2021/07/31 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى توفر فرص لسقوط الأمطار في ثلاث محافظات، وبدء العد التنازلي لنهاية فصل الصيف.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (31 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى بدء العد التنازلي لنهاية فصل الصيف مع الدخول في شهر آب يوم غد الأحد".

وأضاف، أن "المناطق كافة ستشهد طقسا صحوا مع ظهور بعض السحب المتفرقة يوم غد الأحد، وتتكاثر احيانا في أقصى شمال شرق البلاد مع فرص لتساقط زخات مطر، وقد تكون رعدية، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية من أربيل والموصل وكركوك".

وتابع، "اما الرياح فستكون بشكل عام متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وبسرعة تتراوح بين 5-10 كم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، لتصل احيانا إلى 20% في بعض المناطق".

وبين، "اما درجات الحرارة العظمى، فستكون مقاربة لما تم تسجيله نهار اليوم، ومن المتوقع أن تسجل دهوك 39، والموصل 43، وأربيل 41، وكركوك 43، والسليمانية 36، وصلاح الدين 45، وديالى 46، والرمادي 44، وبغداد 46، وبابل 47، وكربلاء 46، والديوانية 47، وواسط 46، والنجف 45، والسماوة 46، وذي قار 47، وميسان 47، والبصرة 47".

وأشار السلامي إلى أن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار فرص تكونات السحب الركامية المصحوبة احيانا بزخات مطر خفيفة في بعض مناطق شمال البلاد خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية أن تشمل مناطق أخرى من وسط وغرب البلاد"، مبينا أنه "بحسب التحديثات الأخيرة، يبدو أن موجات الحر غير وارد حدوثها حتى منتصف شهر آب، مع استمرار درجات الحرارة حول إلى اعلى من معدلاتها العامة بقليل، وهذا لا يمنع أن تشهد البلاد أجواء حارة في الفترة المذكورة اعلاه".

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