وزير الزراعة يعلن صرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا

2021/07/31 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، صرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لعام٢٠٢١.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "الوزير وجه في اجتماع عقده مساء اليوم شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور بصرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لعام ٢٠٢١ ومن المبالغ المستلمة من وزارة المالية و من خلال وزارة الزراعة".واوضح ان "الوزارة سددت في وقت سابق مستحقات الفلاحين لمحصول الذرة الصفراء وكذلك مستحقات بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الماضي وبشكل كامل" ،مشيرا الى ان "الوزارة ايضا باشرت بصرف مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ومن المبالغ المتوفرة للشركات المذكورة انفا دعما للفلاحين والمزارعين".

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