ما بينَ حصارٍ وحصار - ريتا عودة

2021/07/31 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة وما بينَ حصارٍ...



وحصار:نَرْتِقُ ثيابَ العملالتي أكلَ القهرُعليها وشَرِبْ.وما بينَ حصارٍوحصار:نستنشق الأملشهيقازفيرازفيراشهيقاحَتَّى نتحرَّرَمن مسامير الذّاكرَةوالعَطَبْ.وما بينَ حصارٍ...



وحصار:نمضيكلّّ إلى يومِهِلنأكلَ خبزَنابعرق جبيننامُكلَّلينَبنعمةِ الرَبِّ.وما بينَ حصارٍ...



وحصا ......





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