2021/07/31 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة وما بينَ حصارٍ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بينَ حصارٍ وحصار - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ريتا_عودة وما بينَ حصارٍ...
وحصار:نَرْتِقُ ثيابَ العملالتي أكلَ القهرُعليها وشَرِبْ.وما بينَ حصارٍوحصار:نستنشق الأملشهيقازفيرازفيراشهيقاحَتَّى نتحرَّرَمن مسامير الذّاكرَةوالعَطَبْ.وما بينَ حصارٍ...
وحصار:نمضيكلّّ إلى يومِهِلنأكلَ خبزَنابعرق جبيننامُكلَّلينَبنعمةِ الرَبِّ.وما بينَ حصارٍ...
وحصا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بينَ حصارٍ وحصار - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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