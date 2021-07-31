2021/07/31 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت المخابرات البلجيكية، مواطنيها من خطر تعرضهم للتجسس، في إشارة إلى الذين يستخدمون هواتف ذكية تنتجها ثلاث شركات صينية.وذكرت صحيفة ”دي تايد“ البلجيكية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن ”التحذير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخابرات البلجيكية تحذر مستخدمي الهواتف الصينية من التجسس المركز الخبري الوطني.

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