تحديد أهداف ومسار ثالث أقوى جيش في العالم

2021/07/31 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى زيادة التركيز على تطوير الجيش وتسليحه، مشددا على ضرورة تحقيق الأهداف التي تم تحديدها للذكرى المئوية لتأسيس الجيش الشعبي.

وأدلى شي، بهذه التصريحات يوم الجمعة أثناء إلقاء كلمة أمام جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأعرب شي عن تحياته للضباط والجنود والموظفين المدنيين بالجيش وقوات الشرطة المسلحة الشعبية وأفراد الخدمة الاحتياطية قبل الذكرى الـ94 لتأسيس الجيش، والذي يصادف الأول من أغسطس.

وقال، إن “تحقيق الأهداف قرار مهم من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية ومهمة حاسمة تتعلق بالأمن الوطني والتنمية الشاملة للصين”.

وأكد شي أن مبدأ “الحزب يقود البندقية” وبناء القوات المسلحة الشعبية، استنتاجات حيوية تم التوصل إليها من خلال النضالات الشرسة.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمسار التاريخي للبناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة وتحقيق الهدف المئوي الثاني، ينبغي إيلاء أهمية أكبر لتعزيز الدفاع الوطني والقوات المسلحة”.

وشدد الرئيس الصيني على أن “تحقيق الأهداف يعد إصلاحا عميقا وحيويا للبناء الشامل للجيش بأكمله”، داعيا إلى “إحداث تحول في فلسفة التنمية لضمان تنمية عالي الجودة”.

ودعا، إلى “ضرورة التكيف مع الاتجاه العالمي للتنمية العسكرية وتلبية متطلبات تعزيز القدرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الصينية”، مطالبا بـ”بذل الجهود للمضي قدما نحو إصلاح الدفاع الوطني والقوات المسلحة”.

ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويأتي بعد الجيشين الأمريكي والروسي، اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بحسب ما ذكره تقرير عن الجيش الصيني، لموقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

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