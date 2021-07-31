2021/07/31 | 22:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح التحالف الفتح في ميسان، جواد رحيم الساعدي، اليوم السبت،نحن نركز على البطالة ونسعى لتشجيع القطاع الخاص لتخفيف الثقل عن القطاع الحكومي، مبينا انه يجب تصحيح مسار الحكومة لكي لا يكون مصيرها مصير الحكومة السابقة.وقال الساعدي في برنامج حصاد الايام، ان “الانتخابات هي المنفذ الوحيد للعراقيين بعد ان اصبحت مطلبا مرجعيا وشعبيا”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: نركز على البطالة ونسعى لتشجيع القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: نركز على البطالة ونسعى لتشجيع القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).