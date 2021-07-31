2021/07/31 | 22:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عدو" بري هارب من ساحة معارك حزب العمال والأتراك ويهاجم حقولاً زراعية شمالي دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عدو" بري هارب من ساحة معارك حزب العمال والأتراك ويهاجم حقولاً زراعية شمالي دهوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عدو" بري هارب من ساحة معارك حزب العمال والأتراك ويهاجم حقولاً زراعية شمالي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).