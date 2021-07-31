اغلاق نوادي ومطاعم وكافتيريات في اربيل

2021/07/31 | 22:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل لمواجهة فايروس كورونا، اليوم السبت، إغلاق 12 ناديا ليليا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصحية ومخالفة القرارات.وقالت الغرفة في بيان، انه بناء على قرارات وتوصيات غرفة عمليات محافظة اربيل ، ولجان التفتيش والمراقبة في قائممقامية مركز اربيل والمديرية العامة للسياحة، تم اليوم السبت، وبسبب عدم الالتزام بالقرارات والإجراءات غرفة عمليات محافظة اربيل وعدم تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية في اربيل إغلاق 12 ناديا ومطعما وكافتيريات أخرى بسبب عدم الالتزام ومخالفة القرارات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحابها.واضاف البيان، ان هذه الحملة التي تقوم بها لجان التفتيش والرقابة في قائممقامية مركز اربيل ومديرية السياحة ستستمر والهدف منها الحماية الصحية وسلامة المواطنين والاطمئنان من تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية وقرارات وتوصيات لجنة عمليات اربيل .PUKmedia غرفة عمليات محافظة اربيل ‌

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