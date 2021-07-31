الصحة توجه نداء استغاثة للمواطنين

2021/07/31 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، السبت، من وجود أكثر من 5 الاف حالة حرجه من مصابي كورونا وامتلاء ردهات الإنعاش بالكامل، محذرة من الوصول الى مرحلة عدم استقبال أي مصاب بحالة حرجة نتيجة تزايد الاعداد وخشية تهديد النظام الصحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث للقناة الرسمية الحكومية وتابعه NRTعربية، إن "نظام الرعاية الصحية يعاني وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة".

وأضاف أن" الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، واسترازينيكا، وسينوفارم ،وجميعها آمنة ومرخصة"، لافتا الى ان" فعالية اللقاحات تصل لـ 90% وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك".

وأشار الى أنه" خلال الاسبوع الجاري ستصل وجبة ضخمة من لقاح "سينوفارم ويوم غد الاحد ستصل وجبة جديدة من لقاح فايزر"، لافتا الى "شروع الحكومة بتنفيذ خطة موسعة لمضاعفة وصول اللقاحات إلى العراق لعشرة أضعاف ما كانت عليه".

واكد البدر ان "من يصاب مرة أخرى بعد تلقيه اللقاح ستكون اصابته بسيطة ولن يحتاج الدخول للمستشفى"، محذرا من "وجود 5 آلاف حالة حرجة حالياً في المؤسسات الصحية في بغداد المحافظات وخشية الوصول ليوم عدم الاستطاعة استقبال حالات جديدة بسبب الاستمرار بتسجيل عدد إصابات مرتفع يوميا بعد امتلاء جميع ردهات الحالات ".

ولفت الى أن "الموقف الوبائي يهدد النظام الصحي في البلاد وعدم قدرة المؤسسات الصحية على استقبال الف حالة يومياً على اعتبار ان 10% من الاصابات اليومية يدخلون المستشفى"، منوها الى "اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية ضد أشخاص حرضوا الناس ضد الكمامة والتباعد الاجتماعي واللقاح ما اثر على التزامهم بالوقاية واندفاعهم نحو اللقاح".

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