كورونا.. السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول المراكز التجارية والمطاعم

2021/07/31 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السعودية، السبت، إن دخول المراكز التجارية والمطاعم سيكون فقط للأشخاص الملقحين أو المتعافين من كورونا اعتبارا من، يوم الأحد.

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