2021/07/31 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر نادي ريال مدريد، مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا، للإعلان عن إصابة لاعب جديد في صفوفه بفيروس كورونا.وقال النادي، خلال بيان رسمي، على موقعه الإلكتروني: " أن لاعبنا ألفارو أودريوزولا جاءت نتيجة فحصه بفيروس كورونا إيجابية".ومن المُقرر أن يخضع أودريوزولا للحجر الصحي في منزله ويتبع الإرشادات الصحية، على أن يخضع لعدة فحوصات أخرى لمتابعة حالته.ويُعد أودريوزولا هو ثالث لاعب في صفوف الميرنجي، تأتي نتيجته إيجابية منذ عودة الفريق من الراحة بعد نهاية الموسم، حيث سبق وأصيب دافيد ألابا وكريم بنزيما.وانتقل أودريوزولا إلى ريال مدريد في صيف 2018، قادمًا من ريال سوسيداد، مقابل 30 مليون يورو، لكنه واجه صعوبة في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع الريال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعلن إصابة أودريوزولا بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعلن إصابة أودريوزولا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).