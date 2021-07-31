منظمة الفاو توزع معدات انتاج الحليب في النمرود والقيارة

2021/07/31 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابة وتصوير: بهجت درسون الموصل -الزمان بعد تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي، ركزت المنظمات العالمية ولاسيما منظمة الزراعة والاغذية ” الفاو ” الجهود الإنسانية لمساعدة النازحين ممن تركوا بيوتهم بسبب العنف عبر تبنيها مشروعا الا وهو ” دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في محافظة نينوى”، والممول من الاتحاد الاوروبي.[…]

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