تحذير بريطاني من تأثير لون البشرة على دقة أجهزة قياس الأكسجين

2021/07/31 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خدمة الرعاية الصحية الحكومية في بريطانيا، السبت، من أن الأجهزة التي يستخدمها المصابون بكوفيد لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم في المنزل قد تعطي قراءات غير دقيقة للأشخاص ذوي البشرة السمراء.

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