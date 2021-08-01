فيديو يُظهر توسل عائلة لضابط شرطة يجثو فوق شابة سوداء:

2021/07/31 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد سكان مقاطعة كوفمان، بولاية تكساس، نائب مدير شرطة فوق شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي تقول “لا أستطيع التنفس“.والحادثة قيد التحقيق.

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