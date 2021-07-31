موظف يطعن زميله بعد مشاجرة داخل محطة كهرباء شرق بغداد

2021/07/31 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت محطة كهرباء شرق بغداد، السبت، مشادة كلامية بين موظفين اثنين في وزارة الكهرباء، تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض وطعن أحدهم ما إدى إلى إصابته بجروح.

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وأفاد مصدر في مديرية كهرباء بغداد لـ"ناس"، (31 تموز 2021)، بأن "أحد موظفي وزارة الكهرباء قام بطعن موظف آخر جراء خلاف بينهما بشأن واجب في الدوام الرسمي".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى جرح موظف يعمل في محطة كهرباء المثنى ضمن مدينة الصدر، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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