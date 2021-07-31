الاملاح تتسبب بنفوق الاسماك في البصرة

2021/07/31 | 23:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الزراعة، السبت، عن سبب نفوق الأسماك في محافظة البصرة، فيما دعت إلى إطلاقات مائية عاجلة للحفاظ على الأحياء المائية والثروة السمكية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ما حدث اليوم من اضرار وهلاكات للاسماك نتيجة حالة نفوق الاسماك في محافظة البصرة هو ليس لاسباب مرضية كما تم تداوله من بعض وسائل الاعلام".

وأكد أن "ما حصل للاسماك النافقة جاء نتيجة صعود اللسان الملحي من البحر الى شط العرب وبنسب عالية مما أدى الى هلاك الاسماك النهرية مثل البلطي والبياح، فضلا عن الكثير من الاسماك التي تعيش في المياه العذبة".

وبين النايف أن "ليس هناك اي اصابة مرضية بالاسماك النافقة، وإنما تداعيات ارتفاع الملوحة تسببت في انهيار المنظومة البيئية للاحياء المائية في انهار واهوار محافظة البصرة بالاضافة الى الاضرار في العديد من المحاصيل الزراعية في المحافظة".

وأشار إلى أن "الوزارة تدعو الى اطلاقات مائية عاجلة لتدارك هذا الامر والحد من تداعياته على الاحياء المائية وخاصة الثروة السمكية".

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