الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا

2021/07/31 | 23:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، صرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لعام٢٠٢١.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير وجه في اجتماع عقده مساء اليوم شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور بصرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لعام ٢٠٢١ ومن المبالغ المستلمة من وزارة المالية و من خلال وزارة الزراعة".

واوضح ان "الوزارة سددت في وقت سابق مستحقات الفلاحين لمحصول الذرة الصفراء وكذلك مستحقات بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الماضي وبشكل كامل".

وأشار إلى أن "الوزارة ايضا باشرت بصرف مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ومن المبالغ المتوفرة للشركات المذكورة انفا دعما للفلاحين والمزارعين".

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