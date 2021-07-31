ميسيم فيصل: الطفولة تمر بحاضرها الأسوء.. والمستقبل لمجتمع مُعاق

2021/07/31 | 23:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبيرة إعادة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة حاورها – هلال كوتا : نتفق جميعنا أن الفرد، اللبنة الأولى للمجتمع واصلاحها يعني اصلاح المجتمع، فكيف اذا كان أساس المجتمع مهدد بالإلغاء والشطب! فالطفولة أساس المجتمع وقد مرت الطفولة في وطننا العربي والعراق تحديداً بصورة خاصة بإنتكاسات كبيرة من حروب وتهجير وعوامل كثيرة أثرت سلباً على واقعها.وهذا ...

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