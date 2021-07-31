2021/07/31 | 23:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب إسبانيا يواصل مسيرته ويصعد إلى نصف النهائي طوكيو ـ وكالات: ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالخسارة أمام منافسه البرازيلي بنتيجة (1-0)، أمس، في ربع النهائي على ملعب (سايتاما 2002).وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة، أودعها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تطيح بمصر خارج أولمبياد طوكيو 2020) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تطيح بمصر خارج أولمبياد طوكيو 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).