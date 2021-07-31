الوسط الرياضي يشارك «الصباح الجديد» الاحزان برحيل رئيس تحريرها الاستاذ إسماعيل زاير

2021/07/31 | 23:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الاوساط الرياضية والإعلامية رحيل الاستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة (الصباح الجديد)، مؤكدين ان الوسط الإعلامي العراقي خسر قامة كبيرة لها حضورا واسعا، مشيدين بدوره في تقديم مادة صحيفة وإعلامية مهنية معتدلة لم تنحازم إلى جهة على حساب جهة اخرى، فكسب بذلك احترام الجميع.وهنا نص التعازي والبرقيات من المؤسسات والشخصيات الرياضية والإعلامي: الهيأة التطبيعيةتتقدمُ ...

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