تونس.. نقل زعيم حركة النهضة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

2021/07/31 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف مكتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلماني التونسي، المجمد بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن الحالة الصحية للغنوشي، معلنا نقله إلى المستشفى مساء اليوم السبت.وقال المكتب في بلاغ إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على فيسبوك: "تعرض الأستاذ راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على اثرها للمصحة".وتابع المكتب بأن الغنوشي "غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".المصدر: سبوتنيك

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