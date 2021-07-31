محمود: كتلة الفتح كانت وما زالت مستمرة بالدفاع الميداني المسلح والسياسي

2021/07/31 | 23:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المرشح عن تحالف الفتح في محافظة ديالى، عمار محمود، اليوم السبت،ان كتلة الفتح كانت وما زالت مستمرة بالدفاع الميداني المسلح والسياسي.وقال محمود في برنامج حصاد الايام، ان “شعار الفتح واضح وهو نحمي ونبني”، مضيفا ان “كتلة الفتح كانت وما زالت مستمرة بالدفاع الميداني المسلح والسياسي”.واشار الى ان “البناء هو من الخطوات […]

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