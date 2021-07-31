تفاصيل جديدة عن مقتل بن لادن و

2021/08/01 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت مجموعة من الظروف التي أثارت انتباه عملاء الاستخبارات الأميركية للإطاحة بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وقتله، بما فيها "حبل غسيل" ساعد بالتعرف على مكان تواجد الهدف الأبرز للولايات المتحدة، آنذاك.

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