ستيني ينتحر من أعلى جسر باب المعظم

2021/08/01 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقدم مواطن ستيني، الاثنين، على الانتحار، بالقاء نفسه من أعلى جسر باب المعظم في العاصمة بغداد.

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وقال مصدر محلي لـ "ناس"، (31 تموز 2021)، إن "رجلا يبلغ من العمر ما يقارب الـ 60 عاما انتحر عبر رمي نفسه من اعلى جسر باب المعظم في نهجر دجلة من قاطع الكرخ".

وأضاف المصدر، أن "الجهات المعنية قامت بانتشال الجثة ونقلها الى معهد الطب العدلي".

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