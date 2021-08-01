عن مسرحيات السيرة أيضاً 4 - سامي عبد الحميد

2021/08/01 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 4-4في هذا الجزء الثاني من هذه المقالة نتعرض إلى مسرحيات تمثل مجموع المسرحيات الخاصة بالدراما البريطانية والمسرح البريطاني والتي سميت (مسرحيات سيرة) حول فنانين مشهورين وستتم مناقشة موقع كل مسرحية من الناحية التاريخية ومن الناحية الروائية ومن ناحية المصداقية ،والجزء الرئيس في كل تحليل يتعامل مع كيفية تأثير النصوص على استجابة المتفرج العاطفية ومعالجتها وصهرها مع الأحداث والشخصيات على المس ......





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